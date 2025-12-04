«Правая рука освободилась». В России высмеяли нездоровую близость Зеленского и Ермака

Захарова: после отставки Ермака жена Зеленского может вернуть его внимание

Президент Украины Владимир Зеленский находился в очень близких отношениях с бывшим главой своего офиса Андреем Ермаком. Распад этого тандема высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

«Читаю „освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского“. Сложно сказать, к чему это приведет, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась», — заявила она.

Отставка Ермака произошла после крупного коррупционного скандала, на его увольнении настаивали депутаты Верховной рады, члены САП и НАБУ. Зеленский не принимал решений без участия соратника. Он остро отреагировал на увольнение и несколько часов после выхода приказа провел в кабинете начальника.

Украинские СМИ назвали пять основных кандидатов на пост главы офиса президента. Среди них премьер-министр Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.