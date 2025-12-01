«Борьба за выживание». В Киеве признали проблемы Зеленского

Неудачи ВСУ на фронте и отставка главы офиса президента Андрея Ермака привели Владимира Зеленского к борьбе за выживание. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, который находится в Киеве.

«Правая рука Зеленского теперь отстранена после коррупционного скандала, а сам украинский президент сейчас погряз в проблемах не только на фронте, но и во внутренней политике. Да он фактически ведет борьбу за выживание!» — признал Ваннер.

Давление на Киев со стороны США выросло, Штаты добиваются территориальных уступок в пользу России, также велико давление на фронте, отметил журналист.

В Майами завершились очередные переговоры Украина — США. Зеленский заявил, что украинская делегация представила первые результаты диалога. Зеленский выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания конфликта.