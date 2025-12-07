Кибермошенник в шкуре технократа: почему Михаилу Федорову прочат пост Ермака?

Главным претендентом на пустующее кресло главы Офиса президента Украины после ухода Андрея Ермака стал первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров — самый молодой член украинского правительства. Ему уже не в первый раз прочат продвижение на высокие посты, и пока не сбылся ни один из прогнозов.

Потенциальный кандидат

Украинский лидер Владимир Зеленский окончательно определился с кандидатом на должность руководителя Офиса президента. Им стал первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщили со ссылкой на источники в правительстве и Верховной раде «Украинская правда» и «РБК-Украина». «По состоянию на вечер четверга решение было почти окончательным. Но утром пятницы президент все еще взвешивает», — заявили собеседники журналистов. Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко утром 5 декабря объявил, что решение о назначении Федорова окончательное и указ подпишут в течение нескольких часов. На вечер воскресенья, 7 декабря, никаких подтверждений этому не появилось. Для назначения Михаила Федорова на пост главы Офиса президента Украины Верховной раде нужно снять его со всех постов в правительстве. Ближайшая сессия украинского парламента пройдет в понедельник.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Карьера Михаила Федорова

Уроженец города Васильевка Запорожской области, Федоров пришел в политику из IT-сферы и стал самым молодым министром и вице-премьером за всю историю Украины. Он родился в январе 1991 года и окончил факультет социологии и управления Запорожского национального университета. Во время учебы победил на выборах студенческого мэра города и инициировал ряд молодежных и социальных проектов. После получения диплома Федоров посещал политические курсы в Образовательной школе представителей НАТО, а также прошел программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента. Первым бизнесом будущего политика стало digital-агентство SMMstudio, которое занималось рекламными кампаниями в социальных сетях. В число его клиентов входила студия Владимира Зеленского «Квартал-95». Кроме того, бизнесмен запустил экологические проекты и образовательные курсы в IT-сфере, чем заработал себе популярность.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Попробовать себя в политике Федоров решил в 2014 году и выставил кандидатуру на пост в Верховную раду от либертарианской партии днепропетровского предпринимателя Геннадия Балашова «5.10». В парламент он не попал и вернулся в бизнес. Когда Зеленский объявил об участии в выборах, Федоров вошел в его предвыборную команду в качестве руководителя цифрового направления. Потом занял пост советника президента по цифровым вопросам и получил мандат депутата от «Слуги народа». После формирования правительства в августе 2019 года Федоров сложил полномочия парламентария и получил должность министра цифровой трансформации.

Фото: Kirill Chubotin / www.globallookpress.com

Под его руководством на Украине запустили приложение «Дiя» — аналог российских госуслуг, перевели бумажные реестры в цифру, а также запустили программы поддержки IT-бизнеса и профильных образовательных инициатив.

После 24 февраля 2022 года Федоров стал автором инициативы по созданию «Армии дронов», которая отменила все бюрократические нормативы для производителей беспилотников. Также он инициировал массовые жалобы в зарубежные компании с требованием покинуть российский рынок и через социальные сети выпросил у американского предпринимателя Илона Маска станции Starlink и аккумуляторы Tesla Powerwall.

В марте 2023 года Федоров получил пост вице-премьера по инновациям, образованию, науке и технологиям, а в июле этого года занял пост первого вице-премьера.

Обвинения в мошенничестве и коррупции

Во время работы в IT-секторе Михаил Федоров создал группировку, которая занималась интернет-мошенничеством, продвигая «уникальный метод похудения», разработанный Международным центром инновационных технологий. Об этом рассказывало украинское издание «Антикор», опубликовавшие документы уголовного дела.

Интересно Мошенническая схема была очень простой: желающие скинуть вес переводили деньги для получения методики, а компания прекращала с ними всякие контакты. Из опубликованных документов следовало, что за созданием преступной схемы стоял некий Миша. Мошенническая схема была очень простой: желающие скинуть вес переводили деньги для получения методики, а компания прекращала с ними всякие контакты. Из опубликованных документов следовало, что за созданием преступной схемы стоял некий Миша.

Журналисты были уверены, что речь идет именно о Федорове, поскольку расследование уголовного дела о мошенничестве замяли после победы Зеленского на президентских выборах. По данным авторов расследования, во время президентской кампании через фирму Федорова SMMstudio выводили спонсорские деньги по подложным документам об оплате услуг. Заняв пост министра, Федеров распространил схему на все области Украины, введя в администрациях ответственных за «цифровизацию».

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Как отмечал украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, каждого второго назначенца Федорова ловили на коррупции и с позором выгоняли. Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега заявил, что Федоров создал «кибермафию», проводя все закупки технологической продукции для армии и государственных структур через подконтрольные ему фирмы, которые якобы выиграли все тендеры. По его словам, через контракты уходили миллионные откаты.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Какую роль Федоров занимает в украинской политике

В сентябре этого года украинское издание «Страна.ua» выпустило материал, в котором сообщило, что первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров претендует на пост премьера вместо главы правительства Юлии Свириденко. По данным журналистов, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование расходов главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на частные перелеты, которые оплатили из федерального бюджета. В этих поездках его сопровождала Свириденко.

Интересно Авторы утверждали, что при поддержке оппозиционных депутатов и недовольных политиков Федоров сформирует новое правительство, неподконтрольное Офису президента, и Зеленский потеряет возможность управления Радой. Авторы утверждали, что при поддержке оппозиционных депутатов и недовольных политиков Федоров сформирует новое правительство, неподконтрольное Офису президента, и Зеленский потеряет возможность управления Радой.

Этот сценарий не сбылся. Но после Миндичгейта и требований депутатов уволить Ермака Федоров снова вышел на первый план. Источники «Украинской правды» отмечали, что парламентская оппозиция рассчитывает на то, что лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия решится на сведение с Ермаком давних счетов и поддержит идею вотума недоверия правительству. Потенциальным премьером нового кабмина национального согласия тогда называли Федорова как человека, не входящего в состав команды главы Офиса президента. Сейчас политик, кроме поддержки парламентской оппозиции, склонил на свою сторону соперника на освободившееся кресло — министра обороны Дениса Шмыгаля.