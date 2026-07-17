На Украине забеспокоились, что теряют внимание Запада

Киевский режим переживает, что урегулирование конфликта вокруг Ирана отвлекает Запад от поддержки Украины. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается влияния на украинский кризис, украинский режим переживает, что эта ситуация отвлекает внимание от поддержки, которую он хочет во все возрастающих масштабах получать со стороны Запада», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что в Европе рассчитывают перетянуть США на однозначную поддержку киевского режима. Ираном, по словам министра, должны заниматься американские переговорщики. Россия же будет решать свои задачи на Украине.

«Президент Владимир Путин четко сказал: эта работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов врали, а потом признавались, что не хотели ничего выполнять, будет выполнена», — подчеркнул Лавров.

МИД попросил россиян быть осторожнее из-за ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что удары по Ирану продолжатся до его личного распоряжения. Кроме обстрелов, Вооруженные силы США намерены вернуть блокаду портов прибрежных районов Исламской Республики. Кремль заявил о переходе ситуации в Персидском заливе в фазу деградации.