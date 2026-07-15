МИД попросил россиян быть максимально осторожными из-за боев на Ближнем Востоке

Россиянам, которые находятся в странах Персидского залива, необходимо соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. Предупреждение для соотечественников выпустила пресс-служба МИД.

Россиян попросили принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с авиаперевозчиками и туроператорами, а также внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей, сообщениями министерства и загранпредставительств.

В МИД также рекомендовали избегать потенциально опасных районов и не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре.

«При угрозах ударов ракет и БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах, воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак — с учетом административной и уголовной ответственности в странах региона», — подчеркнули в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что удары по Ирану продолжатся до его личного распоряжения. Кроме обстрелов, Вооруженные силы США намерены вернуть блокаду портов прибрежных районов Исламской Республики. Кремль заявил о переходе ситуации в Персидском заливе в фазу деградации.