США возобновили удары по Ирану и подготовили блокаду портов

Американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в телеграм-канале .

«Сегодня, в 15:00 по восточному времени (22:00 по московскому времени — прим. ред.), силы Центрального командования США начали новый этап ударов по Ирану, направленных на ослабление иранских возможностей, используемых для нападения на коммерческие суда в проливе Ормуз», — сказано в сообщении.

Одновременно американские военные подготовились вновь блокировать морские порты и прибрежные районы Ирана. Начало блокады запланировали на 16:00 по восточному времени (23:00 по московскому времени).

Ранее президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении ударов по военным объектам Ирана.