Трамп пообещал продолжать удары по Ирану до личного приказа

Трамп: США продолжат удары по Ирану, пока я не скажу «довольно»

Американские удары по Ирану продолжатся до личного распоряжения президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу Fox News .

«Они (удары — прим. ред.) будут продолжаться, пока я не скажу „довольно“», — сказал Трамп.

Ранее США возобновили удары по Ирану. Центральное командование американских Вооруженных сил утверждало, что позиция Штатов стала ответом на действия иранской стороны против коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

Иранские военные со своей стороны нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в дела региона.