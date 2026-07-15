Кремль заявил о переходе ситуации в Персидском заливе в фазу деградации

Песков: США не могут вернуться к вопросу Украины из-за обострения с Ираном

Серьезное обострение ситуации с Ираном не позволило США полноценно вернуться к вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке стало причиной глубокой озабоченности.

«К сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности. Напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что, несмотря на новый виток обострения с Ираном, американцы послали сигнал России о готовности вернуться к украинскому вопросу.

«Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать свои усилия в плане украинского урегулирования», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможности новых санкций со стороны США, Песков отметил, что Кремль внимательно следит за заявлениями и проводит анализ. Окончательное решение примут в зависимости от развития событий.

Президент США Дональд Трамп в минувший вторник, 14 июля, объявил, что удары по Ирану продолжатся до его личного распоряжения. Центральное командование американских вооруженных сил объявило, что, кроме обстрелов, намерено вернуть блокаду портов прибрежных районов Исламской Республики.