Американский лидер Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск окончательно дистанцировались от Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.

«Теперь можно с еще большей уверенностью утверждать: ни Илон Маск, ни Дональд Трамп не желают победы Украины», — заявили журналисты.

Автор материала отметил, что у Европы не удасться полностью заменить США в поддержке киевского режима. Движения Европейского союза в этом вопросе очень медленные и не способны «предотвратить окончательную катастрофу».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что европейские государства могут остаться за рамками переговоров по украинскому конфликту из-за выдвигаемых ими условий.

Он отметил, что Европа настаивает на выплате Россией репараций, наказанию виновных и восстановлении прежних ограниц. Также европейские лидеры выступают за присоединение Украины к НАТО и размещение иностранных войск в стране.