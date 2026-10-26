В Британии заявили, что Трамп и Маск окончательно отказались поддерживать Украину
The Independent: Трамп и Маск окончательно отреклись от поддержки Украины
Американский лидер Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск окончательно дистанцировались от Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.
«Теперь можно с еще большей уверенностью утверждать: ни Илон Маск, ни Дональд Трамп не желают победы Украины», — заявили журналисты.
Автор материала отметил, что у Европы не удасться полностью заменить США в поддержке киевского режима. Движения Европейского союза в этом вопросе очень медленные и не способны «предотвратить окончательную катастрофу».
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что европейские государства могут остаться за рамками переговоров по украинскому конфликту из-за выдвигаемых ими условий.
Он отметил, что Европа настаивает на выплате Россией репараций, наказанию виновных и восстановлении прежних ограниц. Также европейские лидеры выступают за присоединение Украины к НАТО и размещение иностранных войск в стране.