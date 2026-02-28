Мощный взрыв прогремел на западе Тегерана

Мощный взрыв прозвучал на западе Тегерана. Предположительно, ударили по армейскому складу иранской армии, расположенном в этом районе, сообщил телеканал Al Hadath.

До этого ракетному обстрелу подвергся город Бушер. Там расположена атомная электростанция, построенная при участии России. Также обстреляли города Гармдаре и Урмия.

В иранской провинции Фарс погибли более 15 человек, когда США и Израиль ударили по спортивному залу в Ламарде. В момент атаки там занимались спортом дети.

Ранее конгрессмен-демократ Грегори Микс призвал срочно созвать конгресс США из-за действий президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Политик потребовал вынести на голосование законодателей вопрос об ограничении военных полномочий главы Белого дома в отношении Исламской Республики.