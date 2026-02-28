Более 15 человек стали жертвами удара США и Израиля по спортзалу в Ламарде

При ударе, который США и Израиль нанесли по спортивному залу в Ламарде в провинции Фарс, погибли более 15 человек. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана .

«В момент атаки в зале играли и занимались спортом дети», — подчеркнули в сообщении.

Ранее в ООН анонсировали экстренное заседание Совбеза по ситуации в Иране. В организации отметили, что речь пойдет о неспровоцированном акте вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против страны.

Кадры атаки на Иран показал ЦАХАЛ. На видео попали удары Израиля по объектам на западных иранских территориях в рамках операции «Рычащий лев». Всего под огнем оказались порядка 30 объектов.