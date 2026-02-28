В США призвали срочно созвать конгресс для ограничения военных полномочий Трампа

Срочно созвать конгресс США и ограничить права президента Дональда Трампа на использование военной силы для ударов по Ирану призвал конгрессмен-демократ Грегори Микс. Сообщение он опубликовал в соцсети X .

Политик связал необходимость экстренных мер с действиями Белого дома в Исламской Республике и потребовал вынести вопрос на голосование законодателей.

«Спикер Джонсон должен немедленно созвать конгресс, чтобы проголосовать по резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана», — написал Микс.

Ранее в Совете Безопасности ООН анонсировали экстренное заседание в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Оно состоится в 16:00 28 февраля по времени Нью-Йорка (00:00 1 марта по московскому времени).