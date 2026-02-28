По городу, где расположена АЭС «Бушер», нанесли ракетный удар

В Иране ракетному удару подвергся город Бушер, где расположена одноименная атомная электростанция, построенная при участии России. Об этом сообщила гостелерадиокомпания республики IRIB .

Также атакам подверглись города Урмия и Гармдаре на северо-западе Ирана. Подробности о повреждениях и возможных последствиях для АЭС не раскрывали. Официальных комментариев о состоянии станции и жертвах пока не поступало.

За несколько часов до этого «Интерфакс» сообщил, что госкорпорация «Росатом» принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих сотрудников на АЭС «Бушер».

«Ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооруженных сил», — заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Ранее Тегеран заявил о запуске гиперзвуковой ракеты «Фаттах» в ответ на удары Израиля и США.