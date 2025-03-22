«Молился за своего друга». Путин ходил в церковь из-за покушения на Трампа

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф поделился подробностями своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 13 марта. В интервью журналисту Такеру Карлсону он рассказал, что Путин переживал за Трампа после того, как на республиканца совершили покушение.

«Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — рассказал Уиткофф.

Кроме того, через Уиткоффа Путин передал Трампу портрет, написанный известным российским художником.

Уиткофф выразил уверенность, что лидеры России и США могут встретиться уже в ближайшие месяцы. Он передал Путину сигнал Трампа о намерении восстановить отношения.

Ранее спецпосланник президента США назвал Путина великим лидером.