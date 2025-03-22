Уиткофф назвал сроки встречи Путина и Трампа

Встреча президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может пройти уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Полагаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — подчеркнул Уиткофф.

Он также добавил, что в первый президентский срок два президента сумели наладить прекрасные отношения. Поэтому и в этот раз Путин вошел в положение, понимая, что Трамп не мог с ним встретиться, и принял 13 марта Уиткоффа. Сецпосланник отметил, что со стороны Путина это было чрезвычайно любезно.

Ранее во время беседы с журналистами Трамп заявил о достижении базовых договоренностей с Россией и Украиной. По его словам, вопросы раздела территорий решаются между Россией и Украиной прямо сейчас.