Уиткофф передал Путину сигнал Трампа о намерении восстановить отношения

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин получил сигнал американского коллеги Дональда Трампа о желании восстановить отношения. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт [на Украине]», — заявил Уиткофф.

Он добавил, что передал послание Путину, и тот проявил взаимность в этом вопросе. Российский лидер тоже хочет идти по такому пути, заверил спецпосланник Трампа.

Российский лидер передал своему американскому коллеге его портрет, выполненный лучшим художником. Уиткофф доставил Трампу картину.

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