Путин подарил Трампу его портрет, написанный лучшим российским художником

Президент России Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет, который выполнил лучший российский художник. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Президент Путин заказал лучшему российскому художнику замечательный портрет президента Трампа и передал его мне, чтобы я отвез его домой президенту. Именно это я и сделал», — рассказал спецпосланник.

Путин рассказал Уиткоффу, что ходил молиться в церковь после покушения на Трампа. По словам американца, российский лидер рассказал об этом во время их встречи 13 марта в России.

Также в этом интервью Уиткофф выразил уверенность, что лидеры России и США могут встретиться уже в ближайшие месяцы. Он отметил чрезвычайную любезность Путина, которую тот проявил, встретившись с Уиткоффом.