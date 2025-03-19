Уиткофф назвал Путина великим лидером

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп объединили свои усилия на благо всего человечества. Такое мнение высказал в интервью Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Два великих лидера объединили свои действия во благо всего человечества. Честно говоря, для меня было честью обладать привилегией быть там и слушать этот разговор», — заявил Уиткофф.
Спецпосланник отметил важность и содержательность разговора, во время которого Трамп настаивал на прочном и долговечном мире, который нужен обеим сторонам. При этом он отметил, что Путин полностью поддержал такой подход.
Также он сообщил, что дальнейшая проработка деталей договоренности о прекращении огня пройдет в воскресенье в Джидде.
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