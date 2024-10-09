«Мне конец». Маск испугался победы Харрис

Будучи сторонником республиканцев бизнесмен Илон Маск опасается победы кандидата Демпартии Камалы Харрис на выборах президента США. Он заявил в интервью Такеру Карлсону в соцсети X, что может попасть в тюрьму.
«Если он (член Республиканской партии Дональд Трамп — прим. ред.) проиграет, мне конец. Как вы думаете, сколько времени мне придется провести в тюрьме?» — спросил он ведущего.
Во время избирательной кампании в США Маск открыто поддержал Трампа, выступив на его мероприятии в Пенсильвании и сменив аватарку на фото в кепке с лозунгом «Сделаем Америку вновь великой». Бизнесмен назвал победу республиканца единственным способом спасти демократию.
Поводом для преследования Маска может стать его пост в соцсетях о том, что до сих пор никто не покусился на жизнь демократов Харрис и Джо Байдена. «Известия» сообщили, что он удалил провокационную запись. Однако Секретная служба США уже начала проверку.
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