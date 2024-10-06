Маск попрыгал на сцене на митинге Трампа в Пенсильвании

Fox News: Илон Маск попрыгал на сцене в поддержку Трампа на его митинге

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал кандидата в президенты США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании запоминающимся выступлением. Трансляцию вел телеканал Fox News .

Глава компании Tesla выскочил на сцену к Трампу в черной кепке MAGA (лозунг Трампа — Make America Great Again) и футболке с надписью «Оккупируй Марс».

«Я не просто MAGA, я темный MAGA», — пошутил бизнесмен.

Миллиардер появился на сцене после того, как кандидат в президенты США выступил перед толпой из 60 тысяч своих сторонников. Митинг прошел на том же месте, где 13 июля боевик Томас Мэтью Крукс прострелил Трампу ухо.

Маск во время своего выступления напомнил о случившемся и раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена. Настоящая проверка характера человека — это то, как он вдет себя под огнем, подчеркнул бизнесмен.