Маск: грядущие выборы могут стать последними в США после проигрыша Трампа

В случае проигрыша кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа выборы президента США в ноябре могут стать последними для страны. Об этом американский миллиардер Илон Маск сообщил в соцсети X.

«Очень немногие американцы понимают, что, если Трамп не будет избран, это будут последние выборы. Он является единственным способом спасти демократию», — написал он

Предприниматель выразил уверенность, что если победит представитель Демократической партии Камала Харрис, то благодаря темпам получения гражданства нелегальными мигрантами за четыре года в США появится около двух миллионов новых избирателей.

При развитии такого сценария Маск предрек исчезновение колеблющихся штатов с минимальным перевесом голосов. Тогда единственными выборами в США станет праймериз Демократической партии.

Ранее Маск назвал кандидата от демократов Камалу Харрис марионеткой. Президент России Владимир Путин заявил о поддержке кандидатуры Харрис на выборах в США. Илон Маск назвал его слова интересными.