360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Минобороны Финляндии осудило призыв сбивать российские самолеты

    Фото: РИА «Новости»

    Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен осудил призыв экс-премьера Санны Марин сбивать российские самолеты. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

    Марин заявила, что нужно сбивать самолеты России, якобы нарушающие воздушное пространство страны.

    «В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооруженные силы, и при необходимости применяется сила», — сказал Хяккянен.

    Он добавил, что в Финляндии уже много лет существует отработанный механизм использования достаточной силы.

    Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил об «угрозе диверсий» со стороны России в странах Европы. Он призвал отменить турвизы для россиян.

    Читайте также

    Финский премьер Орпо увидел в российских туристах угрозу Европе

    FinnishGovernment

    Росатом одержал очередную победу в суде с финской Fennovoima

    Президент Финляндии оконфузился перед испанским королем из-за неудачной шутки

    Финский премьер Орпо увидел в российских туристах угрозу Европе

    FinnishGovernment

    Росатом одержал очередную победу в суде с финской Fennovoima

    Президент Финляндии оконфузился перед испанским королем из-за неудачной шутки