Минобороны Финляндии осудило призыв сбивать российские самолеты

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен осудил призыв экс-премьера Санны Марин сбивать российские самолеты. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Марин заявила, что нужно сбивать самолеты России, якобы нарушающие воздушное пространство страны.

«В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооруженные силы, и при необходимости применяется сила», — сказал Хяккянен.

Он добавил, что в Финляндии уже много лет существует отработанный механизм использования достаточной силы.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил об «угрозе диверсий» со стороны России в странах Европы. Он призвал отменить турвизы для россиян.