Росатом одержал очередную победу в суде с финской Fennovoima

Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение зарегистрированной в Финляндии Fennovoima контракта с Росатомом на строительство атомной электростанции«Ханхикиви-1». Заявление российской государственной корпорации привел «Интерфакс» .

Стороны договорились о строительстве проекта в 2013 году. Соглашение предусматривало возведение на севере республики энергоблока мощностью 1200 мегаватт. Общий объем инвестиций оценивали на уровне 7,5 миллиарда евро, АЭС должна была обеспечивать порядка 10% потребности страны в электроэнергии.

Однако в мае 2022 года Fennovoima заявила об изменении политической обстановки и нарушении сроков, и разорвала контракт.

Арбитраж выяснил, что на момент расторжения контракта работы продвигались, а компании из России добивались прогресса в получении лицензии на строительство.

Итоговые суммы, которые могут взыскать Fennovoima, станут известны после завершения всех судебных процессов.