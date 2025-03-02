Белый дом прекратит спонсировать Украину до тех пор, пока ее президент Владимир Зеленский не согласится на мирное урегулирование. Министр торговли США Говард Латник заявил об этом в интервью Fox News.
«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: „Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром“», — сказал он.
Открытое столкновение произошло на переговорах Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча окончилась раньше времени, стороны не заключили соглашение о редкоземельных металлах. После этого Госдеп обвинил главу киевского режима в нежелании остановить конфликт, а в Верховной раде призвали отправить президента в отставку.
Зеленский намеренно сорвал переговоры, заявил 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его мнению, за действиями политика стояла Великобритания.
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