Министр торговли США выдвинул Зеленскому ультиматум

Министр Латник: США не дадут Зеленскому деньги без готовности достичь мира

Фото: РИА «Новости»

Белый дом прекратит спонсировать Украину до тех пор, пока ее президент Владимир Зеленский не согласится на мирное урегулирование. Министр торговли США Говард Латник заявил об этом в интервью Fox News.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: „Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром“», — сказал он.

Открытое столкновение произошло на переговорах Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча окончилась раньше времени, стороны не заключили соглашение о редкоземельных металлах. После этого Госдеп обвинил главу киевского режима в нежелании остановить конфликт, а в Верховной раде призвали отправить президента в отставку.

Зеленский намеренно сорвал переговоры, заявил 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его мнению, за действиями политика стояла Великобритания.

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