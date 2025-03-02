Министр Латник: США не дадут Зеленскому деньги без готовности достичь мира

Белый дом прекратит спонсировать Украину до тех пор, пока ее президент Владимир Зеленский не согласится на мирное урегулирование. Министр торговли США Говард Латник заявил об этом в интервью Fox News .

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: „Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром“», — сказал он.

Открытое столкновение произошло на переговорах Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча окончилась раньше времени, стороны не заключили соглашение о редкоземельных металлах. После этого Госдеп обвинил главу киевского режима в нежелании остановить конфликт, а в Верховной раде призвали отправить президента в отставку.

Зеленский намеренно сорвал переговоры, заявил 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его мнению, за действиями политика стояла Великобритания.