Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине

США расценили действия президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям американской администрации урегулировать конфликт с Россией. Об этом в эфире телеканала ABC заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить стороны сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что, к сожалению, сделал Зеленский», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп остался доволен действиями вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским. Он заявил подчиненным, что прежний вице-президент Майк Пенс был не способен не такой поступок.

Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович после провала Зеленского в Белом доме посоветовал жителям Украины собирать «тревожные чемоданчики».