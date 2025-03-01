Все давно распродано? Зачем Зеленский сорвал переговоры с Трампом

Великобритания уже заявила права на Украину, поэтому президенту Владимиру Зеленскому нужно было во что бы то ни стало сорвать сделку по редкоземельным металлам с США. Для этого он и устроил скандал на переговорах в Вашингтоне, заявил в стриме 360.ru Анастасии Букреевой политолог Сергей Маркелов.

Зачем Зеленский устроил скандал в Белом доме? По словам Маркелова, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. «Зеленскому нужно было любой ценой сорвать подписание договора по редкоземельным металлам. Любой ценой», — сказал он. Дело в том, объяснил эксперт, что запасы полезных ископаемых не имеют отношения к экономике — ни к украинской, ни к мировой, ни к американской или европейской. Политически за ними стоят 25 подписанных видов договоров с британцами.

Это один из сценариев, но абсолютно живой, когда уже все продано и подписаны 100-летние договоры с британцами. Сергей Маркелов

По этой причине Стармер ранее уже просил «нашего мальчика украинского» сильно не душить, считает политолог. И сам Зеленский после переговоров в США поехал в Великобританию. Маркелов увидел в этом подтверждение того, что за позицией Зеленского стоит не абстрактная коллективная Европа, а конкретная страна — Великобритания. Ход Европы «Крутой Зеленский расскандалился со всеми, а теперь в Лондоне будут обсуждать — давайте теперь, вот я вам сделал то, чего вы не смогли сделать до этого. Прилетели, поговорили, ножки скрестили под креслом, и все. Ребят, а я сделал то, что вы не сделали. Теперь усиливайте меня», — объяснил политолог.

Фото: UK Government / www.globallookpress.com

С точки зрения президента Украины, он выступил за всю Европу, усилил ее перед американцами. Другие европейские лидеры не могли разругаться с Трампом, выдерживали все выступления на Мюнхенской конференции, терпели плевки вице-президента США Джей Ди Вэнса, а он не утерся и «плюнул» в ответ. Маркелов допустил, что теперь Зеленский потребует оценить эту жертву. «Все сейчас занимаются позицией „Зеленский абсолютно обнулился“. Да, с точки зрения той ситуации, которая там была вчера, он обнулился, даже в минусы ушел. Но такого не бывает. Значит, где-то в какой-то точке политической он усилился», — сказал он. Для кого-то Зеленский стал более сильным и интересным партнером, уверен Маркелов. Для кого именно, покажет время. Политолог предположил, что для европейцев, но не для Франции и Германии, а для Великобритании.