Три ошибки Зеленского. Почему переговоры с Трампом провалились?
Axios: Зеленский вызвал скандал в Белом доме тремя ошибками
Скандал в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским для администрации президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников не стал неожиданностью. Об этом сообщило издание Axios.
По мнению журналистов, еще до переговоров Зеленский совершил две критические ошибки. Глава киевского режима 15 февраля публично высмеял предстоящую сделку по минералам, детали которой обсуждали в секретности.
Кроме того, Зеленский не надел костюм, как этого требует деловой стиль. В Белом доме сочли этот поступок знаком неуважения.
«Открытые пререкания с вице-президентом Джей Ди Вэнсом стали третьей и последней ошибкой Зеленского», — заключили журналисты.
Ранее стало известно, что Трамп остался доволен действиями Вэнса на встрече с Зеленским. Он заявил подчиненным, что прежний вице-президент Майк Пенс не такой поступок был не способен.