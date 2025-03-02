Три ошибки Зеленского. Почему переговоры с Трампом провалились?

Скандал в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским для администрации президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников не стал неожиданностью. Об этом сообщило издание Axios .

По мнению журналистов, еще до переговоров Зеленский совершил две критические ошибки. Глава киевского режима 15 февраля публично высмеял предстоящую сделку по минералам, детали которой обсуждали в секретности.

Кроме того, Зеленский не надел костюм, как этого требует деловой стиль. В Белом доме сочли этот поступок знаком неуважения.

«Открытые пререкания с вице-президентом Джей Ди Вэнсом стали третьей и последней ошибкой Зеленского», — заключили журналисты.

Ранее стало известно, что Трамп остался доволен действиями Вэнса на встрече с Зеленским. Он заявил подчиненным, что прежний вице-президент Майк Пенс не такой поступок был не способен.