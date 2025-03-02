Президента Владимира Зеленского нужно немедленно отстранить от власти, ведь он угрожает существованию Украины и мешает стабилизации отношений с США. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский стал «ключевым деструктивным фактором в отношениях Украины и Соединенных Штатов».

«Он немедленно должен быть политически устранен для сохранения отношений со стратегическим партнером, от поддержки которого зависит судьба Украины», — подчеркнул Дубинский.

Парламентарий назвал нахождение Зеленского у власти преступлением, угрожающим существованию страны.

Ранее Дубинский заявил, что президент Украины обладает раздутым самомнением, которое показал на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. Поэтому Зеленский не станет искать способ восстановления отношений с США и потащит страну на дно.