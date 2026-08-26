Новое правительство Венгрии назвало Россию «угрозой»

Венгрия рассматривает Россию в качестве потенциальной угрозы. Об этом говорится в новых директивах внешней политики страны для делегации, которая отправится на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщило издание Magyar Nemzet , приведшее краткие выдержки из документов.

Из опубликованных директив следует, что правительство считает проведение Россией специальной военной операции угрозой для Венгрии, Европы и всего мирового порядка.

Отдельно чиновники подчеркнули, что серьезной опасности подвергается венгерское население Закарпатья.

Снижением угрозы власти Венгрии считают усилия, направленные на переговоры о достижении устойчивого мира и предоставление долгосрочных гарантий безопасности.

Текст директив подписал новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

В середине июля новое правительство Венгрии объявило о начале расследования против бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто, заподозренного в связях с Россией.