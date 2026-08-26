Некоторые венгры предпочитают путешествовать по России вместо Мальдив

Некоторые жители Венгрии выбирают путешествие в Россию вместо отдыха на Мальдивах. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор венгерской туристической фирмы «Тысяча дорог» Олег Ермилов.

«Есть [в Венгрии] люди, которые могут поехать на Мальдивы или в Канаду, а есть те, кто лучше поедет в Россию. Для них это прежде всего приобщение к культурному наследию», — объяснил он.

По словам Ермилова, основной спрос на групповые туры исходит от венгров старше 50 лет, которые «материально могут себе позволить» организованный зарубежный отдых. От путешествия в Россию у туристов остаются только положительные эмоции.

«В туризме вообще редко бывает, что клиент приходит сказать спасибо. В основном приходят сказать, что было плохо, с какой-то жалобой. А к нам очень часто приходили именно поблагодарить», — признался директор турфирмы.

Ранее стало известно, что британские школьники стали в два раза чаще выбирать русский язык для изучения.