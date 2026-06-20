Ушаков указал на любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Позиция нового венгерского премьер-министра Петера Мадьяра относительно России имеет ощутимые различия с мнением его предшественника. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости».

«Конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов», — сказал он.

По словам Ушакова, эти нюансы являются любопытными и интересными. Они охватывают и взаимодействие Мадьяра с Евросоюзом, и его взгляды на украинский кризис.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что лично настоял на исключении из декларации по итогам заседания ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. По словам Мадьяра, добиться этого ему было непросто.