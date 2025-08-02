«Медведев говорил о ядерном оружии». Трамп не унимается и предупреждает: США готовы к войне

США готовы к вероятной ядерной войне с Россией. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент страны Дональд Трамп.

«Медведев говорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о нем, мы должны быть полностью готовы. И мы готовы», — подчеркнул глава Белого дома.

Днем ранее Трамп объявил, что приказал отправить две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ, как он сам объяснил, на якобы провокационные заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Поводом стали высказывания политика от 28 и 31 июля, в которых он напомнил, что ультиматумы России — путь к войне. Трамп также заявлял, что Медведеву «нужно следить за словами».

Медведев едко замечал, что Дональд Трамп в словах о России и Украине «катается на любимых политических качелях». Он подчеркивал, что Россия должна продолжать СВО и работать на победу.