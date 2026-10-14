Маврикий заинтересовался российской системой борьбы с безбилетниками в метро

Маврикию интересна система, применяемая в российском метро для борьбы с безбилетниками. Об этом заявил маврикийский министр наземного транспорта Осман Магомед в беседе с РИА «Новости» .

В 2019 году Маврикий впервые с середины XX века запустил пассажирское железнодорожное движение. Система пригородных поездов Metro Express соединяет столицу страны Порт-Луи с городом Курепипе, расположенным в 30 километрах от города.

Министр пожаловался, что безбилетный проезд представляет серьезную проблему для транспорта. Пассажиры вносят оплату только после посадки. В российском метрополитене другой порядок — люди сначала платят, а потом едут.

«Думаю, что это одно из направлений (сотрудничества с Россией — прим. ред.). В прошлом году мы здесь посетили компанию-производителя турникетов. Они ведь даже без оплаты (картой) работают — если проездной куплен заранее», — заявил Магомед.

По его словам, при проходе система сканирует лицо и сумму списывают с проездного. Такой же способ хотят изучить в Маврикии.