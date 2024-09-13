Захарова объяснила, как Зейналова стала послом на Маврикии

Телеведущая Ирада Зейналова, ставшая послом на Маврикии, перед этим окончила Дипломатическую академию с красным дипломом. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

В мире, добавила она, часто случается так, что журналист становится дипломатом.

«Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой», — напомнила Захарова.

Официальный представитель МИД поздравила журналистку с назначением и пожелала успехов.

Зейналова сменит в должности Константина Климовского, занимавшего этот пост семь лет. По первому образованию она инженер-технолог. С 2016 года работала ведущей воскресной программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.