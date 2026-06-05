Пашинян исключил возможность возвращения Армении к участию в ОДКБ

Армения не вернется к участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и при необходимости готова выйти из нее. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении .

В процессе дебатов член правления партии «Сильная Армения» и племянник ее лидера Нарек Карапетян задал вопрос Пашиняну о том, что подразумевается под «заморозкой участия» в ОДКБ и почему до сих пор из организации не вышли.

«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем. <…>. Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим. Иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — объяснил премьер.

В апреле этого года Пашинян сказал журналистам, что окончательный выход Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств. Каких именно — не уточнил. При этом в июле 2025 года он назвал более вероятным выход страны из организации, чем разморозку членства.