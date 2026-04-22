Отец предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал о своих впечатлениях от путешествий по России. Он признался в интервью «Москве 24» , что жители страны поразили его больше всего.

«Ну, вы очень хорошие люди. Я заметил, что вы правильные, очень порядочные, очень добрые. Пожалуйста, оставайтесь такими, потому что я считаю, что Россия — это будущее всего развитого мира», — сказал он.

Он добавил, что именно эти качества россиян делают страну исключительной. Маск призвал не поддаваться внешнему давлению и оставаться самими собой.

Бизнесмен побывал в Казани и Суздале, где познакомился с местными жителями. Маск не исключил, что может снова вернуться в Россию, чтобы принять участие в создании научного центра.

«Так что да, очень велики шансы, что я скоро вернусь», — заключил он.

В середине апреля Эррол Маск рассказал, что присутствовал на выступлении президента России Владимира Путина в Большом театре.