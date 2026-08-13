Маск в образе Остина Пауэрса разгуливал по «купленной» Великобритании

Американский предприниматель Илон Маск высмеял статью сатирического издания The Babylon Bee о покупке Великобритании. Он опубликовал в соцсети X сгенерированный нейросетью ролик, в котором примерил образ Остина Пауэрса.

The Babylon Bee рассказал, как Маск купил Великобританию ради насаждения там свободы слова. Предприниматель, комментируя материал, поинтересовался стоимостью сделки и сгенерировал видеопародию на эпизод из фильма «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка».

С помощью нейросети Маск примерил ярко-синий костюм главного героя и станцевал на улицах Лондона. На экране появились заголовки таблоидов «Самый богатый человек» и «Сколько стоит?». Бизнесмен станцевал с роботами Optimus, убежал от фанатов и сел в Cybertruck, раскрашенный цветами британского флага.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев советовал президенту США Дональду Трампу купить Панамский канал, Канаду и Гренландию вместо того, чтобы делать их частью страны.