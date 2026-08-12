Илон Маск заинтересовался «покупкой» Британии

Илон Маск в шутку поинтересовался, за сколько он мог бы купить Британию. Такой комментарий на пост пародийного СМИ The Babylon Beе миллиардер оставил в X .

«Сколько стоит?» — спросил Маск в ответ на «новость» о том, что миллиардер покупает страну, чтобы вернуть британцам свободу слова.

Интересно, что такую же фразу основатель компании SpaceX написал в 2017 году на предложение приобрести Twitter (сейчас — Х). Миллиардер не растерялся и затем действительно купил компанию.

Ранее Илон Маск отказался предоставить Украине Starlink для наведения ударов вглубь России. Он также заявлял, что украинский конфликт завершится, только если Запад пойдет на уступки.