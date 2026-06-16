Компания Илона Маска SpaceX вошла в топ-4 самых дорогих в мире

Компания бизнесмена Илона Маска SpaceX вошла в четверку самых дорогих в мире спустя несколько дней после выхода на биржу. Об этом свидетельствует инфографика TradingView .

После публичного размещения акций на фондовом рынке 12 июня акции SpaceX увеличились на 19,6% — до 192,5 доллара. В течение 16 июня ценные бумаги достигли отметки в 222 долларов за штуку, капитализация — уровня 2,93 триллиона долларов.

В первую тройку самых дорогих компаний мира входят Nvidia, Google и Apple. Капитализация каждой из корпораций превышает показатели SpaceX на 1,5 триллиона долларов и более.

В марте Маск стал самым богатым человеком мира с состоянием 839 миллиардов долларов. В мае бизнесмен заявил, что заплатил наикрупнейшую сумму налогов в истории — 10 миллиардов долларов. После его смерти также нужно заплатить в бюджет США налог на имущество в размере 40%.