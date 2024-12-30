Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию

Медведев: Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду, Британию

Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут просто купить Панамский канал, Великобританию, Канаду и Гренландию, сделав их своей частной собственностью. Об этом в социальной сети X написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик задался вопросом, зачем США возвращать себе Панамский канал, а также включать в состав страны Британию, Гренландию и Канаду.

«Есть цивилизованный способ: пусть их просто в частную собственность приобретут Дональд Трамп и Илон Маск», — отметил Медведев.

Ранее Трамп предложил рассмотреть вероятность включения Канады в состав США на правах 51-го штата. Избранный американский президент отмечал, что благодаря этому шагу расходы канадцев значительно сократятся. При этом премьер-министра Канады Джастина Трюдо Трамп назвал «губернатором».