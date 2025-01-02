Маск связал взрыв Tesla Cybertruck с терактом в Новом Орлеане

Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть связан с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане. Своими выводами американский предприниматель Илон Маск поделился в соцсети X .

«Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и F-150 смертника в Новом Орлеане были арендованы через каршеринг Turo», — написал он.

По словам Маска, возгорание не связано с самим электромобилем. Взрыв Tesla Cybertruck, возможно, произошел из-за фейерверков или заложенной в салоне бомбы.

После происшествия с электромобилем Cybertruck на улице Фэшн-Шоу-драйв команда Tesla проводит свое расследование. В результате взрыва транспортного средства погиб один человек. Также сообщалось о семерых пострадавших.

Водитель грузовика совершил наезд на толпу в Новом Орлеане 2 января. Жертвами теракта стали 15 человек, ранения получили 35 прохожих. По предварительным данным, преступник использовал для атаки пикап, который взял в аренду.