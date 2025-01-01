Установлена личность въехавшего в толпу в Новом Орлеане водителя

Подозреваемым в наезде на толпу в Новом Орлеане стал бывший военный Джаббар

Предварительно установлено имя подозреваемого в совершении теракта в Новом Орлеане. Это 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, сообщило местное издание Nola.

«Вероятно, его застрелил один из полицейских, по которым он открыл огонь после наезда на людей. Сейчас выясняется, были ли у преступника сообщники и откуда у него пикап с техасскими номерами», — отметили в сообщении.

Источники The New York Post заявили, что Джаббар вырос в Техасе. Кроме того, мужчина 10 лет прослужил в армии. Он использовал для атаки пикап, который взял в аренду.

Как выяснил телеканал CNN, перед новогодней ночью на Бурбон-стрит не установили стальные заграждения, которые могли бы помешать водителю пикапа совершить наезд. Такие меры безопасности ввели в 2017 году после аналогичного теракта в Ницце и серии смертельных ДТП в французском квартале Нового Орлеана. Заграждения можно поднимать и укреплять, но этого не сделали.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористический акт. Жертвами теракта в Новом Орлеане стали 12 человек. Также ранения получили 35 прохожих и двое полицейских. На месте ЧП обнаружили самодельные бомбы.