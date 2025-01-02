Один человек погиб при взрыве Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе

Автомобиль Tesla Cybertruck загорелся и взорвался около здания отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, погиб один человек и еще семеро получили ранения. Об этом сообщило издание The Washington Post .

Отель принадлежит новоизбранному президенту США Дональду Трампу. По данным полиции Лас-Вегаса, расследующей возгорание автомобиля, пожар уже потушили.

«Семь человек, находившихся рядом с автомобилем, получили легкие травмы», — сообщил замначальника пожарной службы округа Кларк Томас Тачстоун.

Он добавил, что человек, находящийся в автомобиле, погиб.

В соцсети X уже распространились несколько видео, на которых камера из вестибюля отеля сняла взорвавшийся Cybertruck. Издание отметило, что не проводило независимую проверку этих видеороликов.

Пока неизвестна причина возгорания автомобиля — несчастный случай или умышленные действия. ФБР проводит расследование.

При этом организация Trump подтвердила, что пожар в электромобиле произошел рядом с вестибюлем отеля.

В конце ноября 2024 года в Калифорнии три человека погибли при столкновении Tesla Cybertruck с деревом, сообщило издание News.ru.