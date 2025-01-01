Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане выросло до 15 человек. В больницах для лечения остались 25 получивших травмы пешеходов. Об этом в комментарии телеканалу ABC News заявил представитель полиции штата Луизиана Трой Картер.

Откуда появились новые данные он не уточнил. Журналисты напомнили, что ранее суперинтендант полиции города Энн Киркпатрик подчеркивала, что может говорить о гибели только 10 человек. При этом она уточняла, что несколько пострадавших получили тяжелые для жизни травмы.

После появилась информация, что число жертв теракта выросло до 12, а теперь и до 15.

По предварительным данным, за рулем внедорожника находился 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар, который без остановок проехал три квартала, где работали ночные заведения и собралось большое количество людей для встречи Нового года. После остановки он начал стрелять по сотрудникам полиции и успел ранить двоих, пока его не ликвидировали ответным огнем.

Помощник главы отдела ФБР в Новом Орлеане Алтея Дункан заявила, что следствие не верит, что Джаббар действовал в одиночку. Она подчеркнула, что ликвидированный подозреваемый имел статус ветерана армии.

«Мы настойчиво проверяем каждую зацепку, в том числе и тех, кто связан с ним. Вот почему нам нужна помощь общественности. Мы спрашиваем, общался ли кто-нибудь с Шамсуддином Джаббаром за последние 72 часа», — подчеркнула она.

Президент США Джо Байден поручил ФБР взять на себя все расследование теракта в Новом Орлеане. Он также выразил соболезнования семьям погибших.