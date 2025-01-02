Маск назвал причины взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, предположительно, произошел из-за большого количества фейерверков или бомбы в салоне. Возгорание не связано с самим электромобилем, сообщил в соцсети X предприниматель Илон Маск.

«Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с ним самим», — написал он.

Также миллиардер отметил, что на момент взрыва вся телеметрия транспортного средства была положительной.

По словам основателя компании Tesla, после возгорания электромобиля Cybertruck в Лас-Вегасе его команда начала расследование происшествия. Маск отметил, что «никогда ничего подобного не видел».

Электромобиль Tesla внезапно загорелся на улице Фэшн-Шоу-драйв в Лас-Вегасе. Жертвой взрыва стал один человек, который находился в автомобиле.

Также травмы получили семеро прохожих. Городская полиция устанавливает причины возгорания транспортного средства.