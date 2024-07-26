Маск и Нетаньяху в Вашингтоне обсудили технологическое сотрудничество

Нетаньяху после выступления в конгрессе США встретился с Маском

Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время поездки в США встретился с бизнесменом Илоном Маском. Они обсудили возможности искусственного интеллекта и технологическое сотрудничество, заявил политик в соцсети X.

Переговоры прошли в Вашингтоне после выступления Нетаньяху в американском конгрессе. Премьер сообщил, что говорил с Маском о развитии технологий.

«Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем», — сказал он.

Маск следил за речью израильского премьера в парламенте. Он обвинил членов Демократической партии в открытом антисемитизме. Визит Нетаньяху в США сопровождался уличными протестами и общественными акциями пропалестинских активистов. Например, они подбросили в гостиницу, где остановился политик, кузнечиков и личинок.

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