Маск назвал Демократическую партию открыто антисемитской

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал реакцию Демократической партии на выступление в конгрессе США премьер-министра Израиля Биньямина Нетальняху. Своен мнение предприниматель опубликовал в соцсети Х.

«Демократическая партия стала открыто антисемитской», — написал Маск.

Причиной такого высказывания стал пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес, в котором она заявила, что израильский премьер «потерял многих», из-за чего на его выступлении присутствовала только часть конгресса.

Нетаньяху во время выступления перед американцами предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО в качестве противовеса Ирану. В альянс он планирует принимать страны, которые «нормализуют отношения» с Израилем.