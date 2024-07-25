Маск назвал Демократическую партию открыто антисемитской

Jimin Kim/Keystone Press Agency
Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал реакцию Демократической партии на выступление в конгрессе США премьер-министра Израиля Биньямина Нетальняху. Своен мнение предприниматель опубликовал в соцсети Х.

«Демократическая партия стала открыто антисемитской», — написал Маск.

Причиной такого высказывания стал пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес, в котором она заявила, что израильский премьер «потерял многих», из-за чего на его выступлении присутствовала только часть конгресса.

Нетаньяху во время выступления перед американцами предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО в качестве противовеса Ирану. В альянс он планирует принимать страны, которые «нормализуют отношения» с Израилем.

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