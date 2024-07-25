Дошло до перцового газа. Открылись новые подробности о протестах в конгрессе США
NBC News: полиция США применила перцовый газ против демонстрантов в конгрессе
Полицейские в Вашингтоне начали применять перцовые баллончики против манифестантов на пропалестинской акции протеста на фоне выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США. Об этом сообщил телеканал NBC News.
«Полиция Капитолия разместила в социальных сетях сообщение, что группа, распылившая перцовый баллончик в среду, „не выполнила приказ отойти от полицейской линии“», — написали журналисты.
Также полицейские заявили, что будут применять слезоточивый газ против любого, кто попытается нарушить закон.
Ранее стало известно, что полиция задержала около 200 демонстрантов за протест в одном из зданий конгресса США. Манифестанты устроили митинг против поставок оружия Израилю.