Дошло до перцового газа. Открылись новые подробности о протестах в конгрессе США

NBC News: полиция США применила перцовый газ против демонстрантов в конгрессе

Jimin Kim/Keystone Press Agency
Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские в Вашингтоне начали применять перцовые баллончики против манифестантов на пропалестинской акции протеста на фоне выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Полиция Капитолия разместила в социальных сетях сообщение, что группа, распылившая перцовый баллончик в среду, „не выполнила приказ отойти от полицейской линии“», — написали журналисты.

Также полицейские заявили, что будут применять слезоточивый газ против любого, кто попытается нарушить закон.

Ранее стало известно, что полиция задержала около 200 демонстрантов за протест в одном из зданий конгресса США. Манифестанты устроили митинг против поставок оружия Израилю.

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