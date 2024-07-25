Пропалестинские активисты в Вашингтоне подбросили Нетаньяху кузнечиков и личинок

В Вашингтоне активисты устроили акцию против действий Израиля в секторе Газа. Они выпустили многочисленных насекомых в отеле, где остановился премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом в соцсети X рассказала член палаты представителей Нэнси Мэйс.

«Любящие демократию американцы и члены конгресса готовятся слушать речь Нетаньяху, а в это время сторонники террористов и безумные экстремисты, вероятно, все еще живущие в подвалах своих родителей, делают такое», — написала она.

Конгресвумен сообщила подписчикам об акции пропалестинских активистов. Они принесли в отель, где остановился Нетаньяху, многочисленных насекомых. В соцсети появилось видео, на котором в коридоре и на столе в конференц-зале разложили личинок и кузнечиков.

Нетаньяху во время визита в США выступил в конгрессе. Он призвал создать на Ближнем Востоке организацию, подобную НАТО. К приезду политика активисты устроили акцию протеста, и полиции пришлось применить газ.