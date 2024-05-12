Макрону посоветовали прикусить язык вместо речей в сторону России | 360°

Мир 12 мая 2024, 09:58 Макрону посоветовали прикусить язык вместо речей в сторону России Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о сдерживании России Aurelien Morissard / Global Look Press

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Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прикусить язык, а не совершать очередные громкие высказывания в отношении России. На это в Telegram-канале указал сенатор Алексей Пушков.

Французский лидер накануне заявил, что Европе нужно быть готовой к сдерживанию России, если она зайдет «слишком далеко» в украинском конфликте.

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«Макрон не успокоится никак. Тот самый случай, когда язык лучше прикусить», — написал сенатор.

В апреле Макрон также предложил обдумать выстраивание общеевропейской обороны с использованием ядерных боеголовок. Он отметил, что НАТО уже стало недостаточно для следования политике сдерживания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что Европа сознательно накаляет обстановку вокруг Украины, потому что понимает изменяющуюся ситуацию на поле боя.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал рискованными слова Макрона о вероятном вводе военного контингента на Украину.